Ao lembrar 100 dias da guerra em Gaza, jogador israelense é preso na Turquia e aumenta tensão

Um jogador de futebol israelense foi preso no domingo (14), no sul da Turquia, por usar no pulso, durante uma partida do campeonato turco da primeira divisão, uma bandagem na qual estava escrito "100 dias. 07/10". Sagiv Jehezkel, de 28 anos, foi libertado nesta segunda-feira (15) e aguarda julgamento, segundo a agência DHA-Sports.

O jogador israelense do clube de futebol Antalya, do sul da Turquia, foi detido por incitação ao ódio. "Não fiz nada para provocar ninguém. Eu não sou pró-guerra. Há israelenses mantidos reféns em Gaza", defendeu-se durante o interrogatório, segundo o canal de televisão privado NTV.

O mesmo canal afirma que Israel enviou um avião especial para resgatar Sagiv Jehezkel e levá-lo de volta ao país.

Um segundo jogador israelense, Eden Karzev, também se envolveu em uma polêmica, nesta segunda-feira na Turquia, por postar uma mensagem no Instagram que dizia em inglês: "100 - Traga-os para casa AGORA", em referência aos reféns. O clube Basaksehir, de Istambul, conhecido pela sua proximidade com a presidência turca, anunciou uma investigação disciplinar contra o atleta.

Prisão de jogador causa indignação em Israel

"Que vergonha, governo turco", escreveu o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett no X (antigo Twitter). Já o ex-primeiro-ministro Yair Lapid criticou, na mesma rede social, "mais uma medida de apoio ao terrorismo por parte do governo turco", referindo-se a "uma detenção criminal".

O ministro da Segurança Interna, Itamar Ben-Gvir, não mediu palavras: "A Turquia está agindo contra os atores israelenses e contra tudo o que se assemelha ao Estado de Israel. Erdogan é nazista em tudo. Exorto os israelenses a não viajarem para a Turquia, a não comprarem qualquer produto turco e a não os apoiarem. O Estado de Israel e os cidadãos israelenses estão proibidos de mostrar clemência com a Turquia. Não podemos ser pisoteados", disse no X.

No início da guerra em Gaza - que atingiu a marca de 100 dias neste domingo - as autoridades israelenses apelaram aos seus cidadãos para abandonarem a Turquia devido ao forte sentimento pró-palestino no país.

