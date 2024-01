Ações da China caem após BC deixar taxa de juros de médio prazo inalterada

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em leve baixa nesta segunda-feira, depois que o banco central surpreendeu os mercados ao deixar a taxa de juros inalterada ao rolar os empréstimos de médio prazo que estavam vencendo.

O Banco do Povo da China optou por aumentar as injeções de liquidez na operação. Ele manteve a taxa do instrumento de empréstimos de médio prazo (MLF) em 2,50%, mas injetou um montante líquido de 216 bilhões de iuanes (30,11 bilhões de dólares) de novos fundos no sistema bancário.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,1%, e o índice de Xangai ganhou 0,15%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 0,17%.

Em uma pesquisa da Reuters com 35 participantes do mercado realizada na semana passada, 19, ou 54,3%, esperavam que o banco central cortasse a taxa MLF para ajudar a sustentar a economia.

"O banco central optou por manter a taxa, apesar da forte pressão da deflação. Isso provavelmente reflete suas preocupações com a lucratividade dos bancos", disseram analistas do ANZ em uma nota.

As ações de empresas de nova energia caíram 1,5%, e o setor de defesa perdeu 2,5%. As ações de empresas de turismo saltaram 2,7% com a temporada de inverno da China. Os gigantes da tecnologia listados em Hong Kong caíram 1,9%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,91%, a 35.901 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,17%, a 16.216 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,15%, a 2.886 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,10%, a 3.280 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,04%, a 2.525 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,19%, a 17.546 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,24%, a 3.199 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,03%, a 7.496 pontos.