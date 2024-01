Prazo vence e SP ainda não começou a emitir Carteira de Identidade Nacional

Do UOL, em São Paulo

São Paulo ainda não começou a emitir a Carteira de Identidade Nacional. O prazo dado pelo governo federal aos Estados para começar a emitir o novo documento acabou na última quinta (11).

O que aconteceu

Cerca de três milhões de brasileiros já possuem a CIN, segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A primeira via do documento é gratuita.

São Paulo, estado mais populoso do país, ainda não começou a emissão. A Secretaria da Segurança Pública diz, em nota, que começará "em breve", mas não há uma data confirmada. A secretaria afirma que a emissão está sendo conduzida em ambiente controlado — ainda em fase de testes.

O processo ocorre, por enquanto, no IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt). De acordo com a SSP, o sistema está passando por ajustes para "assegurar a emissão sem falhas" e o objetivo é que o serviço seja feito nas unidades do Poupatempo para o público.

É fundamental destacar que não há nenhum prejuízo à população durante esse período de transição. A emissão da CIN será gradual e em breve estará plenamente disponível para a população.

SSP, em nota

O que é a CIN

A CIN (Carteira de Identidade Nacional) vai utilizar o CPF como número único para identificar cada brasileiro. O documento também contará com um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado.

As carteiras de identidade antigas ainda terão um prazo de dez anos para serem trocadas. A CIN terá validade de cinco anos para pessoas até 11 anos de idade; de dez anos, para pessoas com idade de 12 a 59 anos, e validade indeterminada para pessoas com idade a partir de 60 anos.

O governo diz que a nova carteira de identidade aumentará a segurança da identificação dos brasileiros, melhora os cadastros administrativos e diminui as fraudes no país.

*Com Agência Brasil