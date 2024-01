Sepultamento de mãe e filha vítimas de queda de helicóptero será neste domingo

Luciana Rodzewics, de 46 anos, e Letícia Rodzewics, 20, vítimas de queda de helicóptero que estava desaparecido desde 31 de dezembro, devem ser sepultadas neste domingo, 14, às 16 horas, depois de serem veladas no Cemitério Memorial Parque Jaraguá, na capital paulista.

Após 12 dias de buscas, o helicóptero que desapareceu com quatro pessoas no dia 31, véspera de Réveillon, foi localizado na manhã da sexta, 12.

A aeronave de modelo Robinson R44 foi encontrada pelo Águia 24 em uma área de mata na região em Paraibuna.

Os corpos das vítimas estavam nos arredores da aeronave, que se destroçou com a queda, segundo a PM. Além da mãe e da filha, estavam no helicóptero o piloto (identificado como Cassiano Teodoro) e um amigo da família (Rafael Torres).

Devido ao mau tempo, os corpos das vítimas só puderem ser retirados da mata no sábado, 13. Eles foram, então, encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos, no interior paulista.

O helicóptero foi localizado às 9h15. Segundo as autoridades, as buscas contaram com auxílio da Polícia Civil, que delimitou cinco quadrantes-alvo com base em informações de inteligência.

Para isso, a polícia contou inclusive com informações da geolocalização dos celulares das vítimas. Essa mudança de estratégia, com maior delimitação, permitiu focar melhor as buscas em algumas áreas de mata, ainda segundo a Polícia Militar.

Ao todo, foram 68 horas de voo por parte da PM e outras 62 pela Polícia CIvil na tentativa de achar o helicóptero. No caso da Força Aérea Brasileira (FAB), que mobilizou a aeronave SC-10 Amazonas, foram mais de 135 horas no ar.

A hipótese principal é de que a aeronave estava tentando regressar para São Paulo quando a queda ocorreu. Mas os motivos do acidente ainda serão averiguados.