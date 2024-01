São Paulo vence Ferroviária e mantém vivo sonho do penta na Copinha

? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 15, 2024

O outro confronto das oitavas definido neste domingo reunirá América-MG e Ituano. Os mineiros fizeram 2 a 0 no Capital-DF, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP). Os paulistas derrotaram o Criciúma por 3 a 0, no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).

Mais oito partidas dão sequência à terceira fase da Copa São Paulo nesta segunda-feira (15). Confira abaixo:

11h - Taubaté x Atlético Guaratinguetá, em Guaratinguetá (SP)

11h - Coritiba x Juventus-SP, em São Paulo (Rua Javari)

14h - Vitória x Ibrachina-SP, em São Paulo (Ibrachina Arena)

14h15 - Botafogo-SP x Sfera-SP, em Salto (SP)

18h30 - Aster-SP x Palmeiras, em Barueri (SP)

19h15 - Água Santa x Santos, em Diadema (SP)

20h45 - Portuguesa x Cruzeiro, em Mogi das Cruzes (SP)

21h30 - Flamengo x São José-RS, em Osasco (SP)