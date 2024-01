Quem é o vice de Castro que assumiu operações contra chuvas no RJ

Com Cláudio Castro viajando de férias, Thiago Pampolha, vice-governador do Rio de Janeiro, assumiu a frente das operações contra chuvas no Estado neste domingo (14).

Quem é Thiago Pampolha

Pampolha, de 36 anos, está atuando como governador em exercício do Estado. Claudio Castro (PL) está de férias em Orlando, nos Estados Unidos.

O vice-governador foi eleito pelo União Brasil, mas já comunicou ao partido que está migrando para o MDB. A mudança gerou mal-estar entre os dois partidos, com o União Brasil ameaçando lançar candidato próprio nas eleições municipais em São Paulo e não apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Pampolha tem base eleitoral na zona oeste do Rio. O político começou sua trajetória como deputado estadual, eleito pela primeira vez em 2010, aos 23 anos.

Pampolha foi um dos parlamentares mais jovens da história da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Conseguiu se reeleger em 2014 e também em 2018.

O primeiro cargo no alto escalão do governo do estado foi durante a gestão Pezão (MDB). Entre 2017 e 2018, Pampolha atuou como secretário de Estado do Esporte, Lazer e Juventude. Entre 2020 e 2022, no primeiro governo de Claudio Castro, foi secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.

Castro está de férias

A forte chuva que caiu no estado do Rio de Janeiro na noite de ontem (13) já vitimou onze pessoas. Uma mulher continua desaparecida.

Na manhã de hoje, o governador em exercício sobrevoou as áreas atingidas. "Desde cedo na Baixada sobrevoando as áreas atingidas e agora estou em reunião em diversos pontos da região para avaliar a situação das chuvas. Estamos em campo, monitorando e atuando em todas as frentes para enfrentar este desafio juntos", disse Pampolha. .

Pessoal, estou em São João de Meriti, reunido com nossos secretários e a equipe da Defesa Civil. Estamos avaliando a situação e coordenando as ações de resposta às chuvas na região.



É fundamental que estejamos todos alinhados e preparados para agir de forma eficaz e rápida. pic.twitter.com/tPtBqcN1Gu -- Thiago Pampolha (@ThiPampolha) January 14, 2024

Durante a tarde, em entrevista à CNN Brasil, Pampolha disse que "não há necessidade" de Castro retornar. Ele disse que o governador ligou para todos os secretários e foi uma das primeiras pessoas a mobilizar equipes. "[Castro está] Nos trazendo orientações e direcionando nossas equipes para que a gente tenha essa segurança, de que todas as tomadas de decisão de um secretário estão com a retaguarda da decisão política e da liderança do governador Cláudio Castro".

Castro disse pela manhã que, mesmo de férias, estava coordenando as secretarias e em contato com as prefeituras. "A atuação integrada é crucial para garantir a segurança dos cidadãos. A população fluminense pode ter certeza de que o Governo do Estado está presente em cada cidade", declarou no X (antigo Twitter).