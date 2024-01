Monitor sem fio e visão noturna: por que essa babá eletrônica faz sucesso

Quem tem bebê ou criança pequena em casa sabe bem sobre a importância de manter a atenção sobre os pequenos e o desafio que é fazer isso ao mesmo tempo que realiza as atividades comuns do dia a dia. Uma boa ajuda nesses casos são as babás eletrônicas, que permitem aos pais manterem um grau de vigilância sobre as crianças sem, necessariamente, ter que se deslocar até elas o tempo todo.



Para ajudar na escolha do modelo ideal, o Guia de Compras UOL selecionou essa babá eletrônica da Zentastic, que faz sucesso na Amazon, parceira do UOL. Ela é um conjunto formado por câmera e um pequeno monitor portátil.

O modelo conta com duas partes principais:

O módulo que tem a câmera;

Uma espécie de "minitablet", com uma tela LCD de 2 polegadas e botões de controle.

É possível instalar a câmera em um local com boa visão do quarto da criança e levar o "minitablet" com você para outro lugar.

O alcance de transmissão é de até 260 metros e a bateria dura até 8 horas quando se está no modo "Vox", que deixa a tela desligada e só a reativa mediante sons no local monitorado.



Ele também permite transmissão de áudio em duas vias, ou seja, o módulo com a tela também transmite sons para a câmera.

E por falar na câmera, ela tem sistema de visão noturna, permitindo que o ambiente seja visualizado com clareza mesmo se ele estiver escuro.

Imagem ilustrativa de como seria o funcionamento da babá eletrônica Imagem: Divulgação

O que diz quem comprou

O produto possui mais de 1.700 avaliações na Amazon, e acumula uma nota de 4,7 (sendo 5 a máxima). Só no mês passado, ela registrou mais de 100 compras. Veja alguns comentários de quem comprou:

A resposta da imagem e som é boa, demora uma fração de segundo para reproduzir. Funciona muito bem, mesmo com portas fechadas, mas o alcance é para uma casa pequena ou apartamento, ficando à distância de uns dois cômodos apenas. Mais que isso o sinal cai bastante.

Laercio

Fiz todos os testes com ela e até o momento não tenho o que reclamar, ela é realmente excelente. O ponto negativo é que a tomada veio no padrão americano (câmera e monitor), então tive que comprar adaptadores. E se você deixar perto a câmera e o baby monitor pode dar microfonia. Diminuir o volume ajuda a evitar isso.

Louise

Em geral, a babá eletrônica com câmera sem fio e visão noturna é uma excelente opção para pais que desejam manter um olho em seus bebês enquanto eles dormem. Embora haja algumas limitações em termos de duração da bateria e interferência de outros dispositivos, a qualidade da imagem e do som geralmente compensa esses problemas.

Felipe Gabriel Amado

Fácil de usar, o monitor/câmera tem a imagem bem nítida mesmo durante a noite. O único ponto negativo é que a câmera só funciona ligada na tomada.

Marianne Rosa

A parte ruim é não ter sensor de movimento e não poder movimentar a câmera por meio do monitor.

Karoline

Detalhe da parte traseira da babá eletrônica Imagem: Divulgação

Vale a pena?

O ponto mais elogiado desse aparelho é o seu custo-benefício. Na verdade, ele ocupa uma posição intermediária no segmento, que traz opções com telas por preços menores e outras por valores consideravelmente mais altos.

Talvez uma boa medida, nestes casos, é o quanto ele é eficiente. E uma vez que a maioria dos comentários ratifica o seu bom funcionamento, essa babá eletrônica tende a agradar.

Ela traz funções importantes, como a possibilidade de visualizar o ambiente no qual a criança está - inclusive com visão noturna - e a capacidade de detectar sons. Desta forma, ela tende a cumprir bem a sua função.

*Com informações de matéria publicada em 25/06/2023.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).