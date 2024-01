Paes agradece governo Lula por 'solidariedade e apoio' sobre impacto das chuvas no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), agradeceu nesta tarde o apoio do governo federal, em meio às fortes chuvas que atingiram o Estado entre sábado e a madrugada de hoje. Ele disse que recebeu um telefonema do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Recebi ligação do ministro @waldezoficial em nome do presidente @LulaOficial colocando-se à disposição da cidade do Rio no enfrentamento dos problemas causados pelas chuvas que nos atingiram na madrugada de domingo. Agradeço pela solidariedade e apoio", escreveu Paes no X.

Em outra uma postagem, o prefeito ressaltou que mesmo com a liberação da Avenida Brasil - uma das principais vias do Rio -, o município segue em Estágio 4, penúltimo nível de perigo. Reforçou que a recomendação é para que a população evite deslocamentos pela cidade. Disse ainda para as pessoas manterem-se seguras e atentas às informações do Centro de Operações Rio.