Habitantes são retirados após nova erupção do vulcão indonésio Marapi

O Monte Marapi, vulcão localizado na ilha indonésia de Sumatra, voltou a entrar em erupção neste domingo (14), expelindo cinzas que cobriram as localidades vizinhas e obrigaram os moradores a deixarem suas casas, informaram as autoridades.

Muito ativo há várias semanas, o vulcão entrou em erupção novamente às 6h21 deste domingo (8h21 em Brasília), expelindo cinzas vulcânicas 1.300 metros acima da cratera.

O Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos (PVMBG) advertiu os moradores que vivem "perto do vale ou das margens do rio sob o Monte Marapi" para o risco de inundações pelos possíveis fluxos de lava em plena estação chuvosa.

Mais de 150 pessoas foram retiradas da área até agora, segundo as autoridades.

O nível de alerta foi elevado para o nível 3 na terça-feira, e as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de 4,5 km ao redor da cratera. As autoridades prepararam postos de saúde e distribuíram máscaras para a população para evitar infecções respiratórias, devido às cinzas vulcânicas.

Em dezembro, 23 excursionistas morreram após a erupção do vulcão. Outra vítima faleceu algumas semanas depois no hospital.

A Indonésia está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma área onde as placas continentais se encontram, gerando uma significativa atividade vulcânica e sísmica. O país tem quase 130 vulcões ativos.

As autoridades decretaram alerta máximo na quarta-feira após a erupção de outro vulcão, o Lewotobi Laki-Laki, localizado na ilha das Flores, no leste da Indonésia.

str-dsa/ebe/de/sag/zm/tt

© Agence France-Presse