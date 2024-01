Guerra em Gaza: o Hamas afirma que muitos reféns 'provavelmente foram mortos'

A guerra entre Israel e o Hamas entrou em seu centésimo dia neste domingo (14) apesar dos apelos internacionais por uma trégua no conflito que mergulhou a Faixa de Gaza em uma grave crise humanitária.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, falou publicamente neste domingo, uma semana após o assassinato do comandante do Hezbollah, Wissam al-Tawil. Nasrallah declarou que "a agressão norte-americana no Mar Vermelho prejudicaria a liberdade de navegação". Ele também disse que o Hezbollah estava pronto para uma "guerra total".

De acordo com o escritório de mídia do governo do Hamas, mais de 100 pessoas foram mortas em bombardeios israelenses noturnos em todo o território, inclusive em Khan Younès.

Neste domingo, a mídia Houthi anunciou novos ataques "americano-britânicos" contra os Houthis, rebeldes iemenitas apoiados pelo Irã que estão intensificando os ataques no Mar Vermelho em solidariedade aos palestinos. Uma autoridade dos EUA negou rapidamente essa informação.

De acordo com um relatório anunciado no sábado pelo Ministério da Saúde do Hamas, 23.968 pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro. A maioria dos mortos são mulheres, adolescentes e crianças. Mais de 60.000 pessoas ficaram feridas. Mais de 10.000 crianças - 1% do total da população infantil da Faixa de Gaza - foram mortas, de acordo com um novo relatório da Save The Children.

Quantos reféns permanecem em Gaza?

Desde 7 de outubro, o número de reféns mantidos em Gaza tem flutuado quase diariamente, explica nosso correspondente em Jerusalém, Michel Paul. No momento, 136 reféns permanecem nas mãos do Hamas e da Jihad Islâmica no enclave palestino.

Entre eles estão duas crianças, incluindo um bebê: os irmãos Ariel e Kfir Bibas. Há também sete mulheres e 15 pessoas com mais de 65 anos. A maioria dos reféns restantes são jovens, 94 deles, a maioria soldados, e 8 estrangeiros.

Israel recuperou 121 reféns. A maioria deles foi levada durante a trégua que começou em 24 de novembro como parte de uma troca com prisioneiros palestinos. 11 corpos de reféns mantidos pelo Hamas foram encontrados pelo exército israelense. As circunstâncias de suas mortes ainda não foram esclarecidas.

Três reféns fugitivos foram mortos a tiros por engano pelo exército israelense. Outro foi morto durante uma operação de resgate. Apenas o soldado Ori Megidish foi libertado durante uma operação de comando, mas as circunstâncias exatas não são conhecidas.

Israel exige retorno de reféns

Por cem dias de detenção e igual angústia, os israelenses expressaram sua solidariedade neste domingo com os reféns mantidos desde 7 de outubro na Faixa de Gaza pelo Hamas e seus aliados, e exigiram seu retorno.

Durante todo o dia, sob o frio e a chuva, uma série de eventos foi organizada em Tel Aviv, onde milhares de pessoas já haviam se reunido no dia anterior. "Cem dias e eles ainda estão abandonados lá... Cem dias e não há sinal de retorno", lamentou Amit Zach, um designer gráfico que veio se juntar à multidão.

Os ataques do Hamas em 7 de outubro causaram a morte de cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da agência AFP baseada em dados israelenses. No mesmo dia, os agressores sequestraram cerca de 250 reféns, que foram devolvidos à força para a Faixa de Gaza, alguns deles feridos.

Cerca de cem foram libertados em troca de prisioneiros palestinos durante uma trégua nos combates no final de novembro. Mas 132 ainda estão desaparecidos, incluindo 25 que morreram sem que seus corpos fossem devolvidos, de acordo com as autoridades israelenses.

Desde então, a ausência deles tem assombrado a sociedade israelense. Seus rostos estão por toda parte, estampados em carros, edifícios e pontes de autoestradas. Juntamente com a eliminação do Hamas, seu retorno é um dos objetivos estabelecidos pelo governo para a guerra travada na Faixa de Gaza.

De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, as operações militares israelenses mataram cerca de 24.000 pessoas e feriram mais de 60.000, a maioria mulheres e menores de idade, entre os 2,4 milhões de habitantes do pequeno território palestino.

Mortes do lado palestino neste domingo

Cinco palestinos morreram neste domingo após incidentes e confrontos com o exército israelense na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.

O exército israelense disse que havia matado dois "terroristas" depois de perseguir um carro que havia atravessado um posto de controle perto da cidade de Hebron, no sul da Cisjordânia.

O Ministério da Saúde palestino disse que dois jovens foram mortos no incidente. O Crescente Vermelho Palestino confirmou que havia recuperado seus corpos.

Em um incidente separado, mais ao norte, um palestino de 16 anos foi morto a tiros pelo exército israelense durante um ataque a um campo de refugiados perto de Jericó, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

O exército israelense não fez comentários imediatos sobre o incidente.

O Ministério da Autoridade Palestina também anunciou a morte de dois adolescentes baleados perto de Ramallah.

(Com AFP)