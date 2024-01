Governo Lula vai atuar com Paes no apoio ao Rio após chuvas, diz ministro

Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, publicou no X (antigo Twitter) que o governo federal está atuando com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), para oferecer apoio à população atingida pela chuva.

O que aconteceu

A forte chuva que atingiu o estado deixou ao menos nove pessoas mortas. Uma mulher segue desaparecida até então. A chuva também alagou um hospital e interditou a avenida Brasil, que foi liberada na tarde de hoje.

Eduardo Paes também fez uma publicação no X, confirmando que recebeu uma ligação do ministro em nome do presidente. "Recebi ligação do ministro @waldezoficial em nome do presidente @LulaOficial colocando-se à disposição da cidade do Rio no enfrentamento dos problemas causados pelas chuvas que nos atingiram na madrugada de domingo. Agradeço pela solidariedade e apoio", declarou.

Depois, Eduardo Paes disse ter recebido uma ligação de Lula. O prefeito afirmou que Lula colocou "recursos federais à disposição da cidade do Rio" durante a conversa.

Em nota divulgada neste domingo, o governo federal afirmou que o ministério vai dar "todo o apoio necessário" para a cidade. Além disso, colocou a estrutura da Defesa Civil Nacional à disposição do município, em termos de recursos e de pessoal.

Waldez Góes disse, na nota, que a situação está sendo acompanhada de perto. O governo federal poderá auxiliar com recursos para ações de assistência humanitária, como compra de alimentos e água, e oferecer suporte ao restabelecimento de serviços essenciais.

O governo também poderá auxiliar na reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pela chuva. O ministro reiterou que "não faltarão recursos federais para atendimento à cidade", uma determinação do presidente Lula para "qualquer caso de desastre no país".