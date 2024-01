Equador liberta todos reféns em prisões no país

QUITO, 14 JAN (ANSA) - Os funcionários penitenciários que estavam sendo feitos de reféns por presidiários no Equador, país que vive uma intensa onda de violência, foram libertados no último sábado (13).

De acordo com a agência penitenciária SNAI, mais de 130 pessoas foram liberadas em diversos presídios da nação sul-americana.

"Os protocolos de segurança e a ação conjunta da polícia e do Exército nacional permitiram a libertação de todos os reféns detidos", informou uma nota divulgada pela agência.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, parabenizou as forças de segurança de seu país por conseguirem liberar com sucesso os agentes penitenciários.

"Parabéns pelo profissionalismo e coragem demonstrados pelas Forças Armadas, pela polícia nacional e pelo serviço penitenciário", escreveu o mandatário.

Ao todo, mais de mil pessoas já foram detidas desde a última segunda-feira (8), quando o estado de emergência entrou em vigor no Equador.

A crise de segurança enfrentada pelo país se agravou ainda mais depois do ataque de criminosos a uma emissora de televisão.

