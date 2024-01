Eduardo Paes decreta situação de emergência no Rio após fortes chuvas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), decretou situação de emergência no município após as fortes chuvas que atingiram a capital e o Estado na noite de ontem (13). A medida foi publicada no Diário Oficial neste domingo.

O que aconteceu

O decreto tem duração de 90 dias. Durante o período, o governo municipal autoriza o emprego de todos os órgãos públicos para minimizar os efeitos causados pelas chuvas.

Até o momento, nove pessoas morreram. As chuvas deixaram ainda uma pessoa desaparecida, alagou um hospital e interdita a avenida Brasil, uma das principais da capital fluminense.

Acari, Nova Iguaçu, Ricardo de Albuquerque, São João de Meriti, Belford Roxo e Duque de Caxias foram os locais que registraram mortes, de acordo com o Corpo de Bombeiros.Entre as causas estão afogamento, descarga elétrica e soterramento.

Uma mulher é procurada em Belford Roxo, na Baixada. Ela teria desaparecido após a queda de um veículo no rio Botas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, na noite de ontem (13).

Zona Norte da capital foi a mais afetada. O estacionamento do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, foi alagado e a energia só foi restabelecida de manhã. A avenida Brasil também foi interditada por causa de alagamentos e liberada no fim da manhã.

As estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto da Linha 2 do Metrô estão temporariamente fechadas por causa do transbordamento do rio Acari.

Mais cedo, Paes pediu para que as pessoas evitem se deslocar. "Excesso de pessoas na rua atrapalha a ação dos agentes públicos", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter). Ele informou ter ordenado o adiamento de provas de processos seletivos envolvendo a administração municipal e o ensaio técnico das escolas de samba que ocorreria hoje na Marquês de Sapucaí.

Capital foi colocada em estágio 4 (numa escala que vai até 5) de atenção por causa das chuvas na madrugada. Segundo a prefeitura, houve registro recorde de chuva em Anchieta, onde em 24 horas choveu 259,2 milímetros. Um centro de crise foi montado no bairro da Pavuna.