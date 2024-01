Discurso emocionado e beijo real marcam a cerimônia de ascensão do Rei Frederik X na Dinamarca

Dinamarqueses em festa lotaram as ruas de Copenhague para celebrar o novo monarca do país. Mais de 150 mil pessoas aguardavam ansiosamente pela proclamação, que na tradição dinamarquesa, foi realizada pela primeira-ministra Mette Frederiksen. Essa foi a primeira vez em 900 anos que um monarca dinamarquês tomou a decisão de abdicar de forma voluntária. A monarquia da Dinamarca tem suas origens no rei viking do século X, Gorm, o Velho, e é a mais antiga da Europa, e uma das mais antigas do mundo.

Fernanda Melo Larsen, correspondente da RFI em Copenhague

Precisamente às 16 horas do horário local (12 de Brasília), o novo rei Frederik X, visivelmente emocionado, surgiu na varanda do Castelo de Christiansborg, onde foi ovacionado pelo público em meio as cores vermelho e branco da bandeira do país.

"O príncipe herdeiro que agora será nosso regente, é um rei que conhecemos, um rei com quem nos importamos e um rei em quem confiamos. Longa vida ao rei." disse Mette Frederiksen para a nação.

Em seguida, o rei Frederik X, com um sorriso no rosto e ainda emocionado fez seu primeiro discurso, sem citar o nome de Deus, mas lembrando do trabalho realizado pela mãe dele durante meio século e finalizou dizendo: "Precisarei de todo o apoio que puder da minha amada esposa, da minha família, de vocês dinamarqueses e daquilo que é maior que nós. Encaro o futuro com a certeza de que não estou sozinho", enfatizou.

Depois do discurso, os filhos do rei e rainha consorte Mary, apareceram na varanda do castelo e acenaram para o público. A cerimônia durou apenas 10 minutos, mas houve tempo suficiente para uma quebra de protocolo, quando o rei agarrou pela cintura a rainha Mary e lhe deu um beijo na boca.

Festa dinamarquesa

O dinamarquês Tage Rosenstand, de 75 anos, veio com a família dele de Ribe, uma pequena cidade a quase 300 quilômetros da capital Copenhague, só para assistir celebrar o novo rei.

"Em 1972 eu vi a rainha Margrethe subir ao trono pela televisão e desta vez eu quis vir assistir a esse fato histórico pessoalmente. Eu cheguei ontem à noite aqui em Copenhague, e hoje, vim cedo para garantir o meu lugar." disse o aposentado.

Quem também garantiu um lugar na frente do castelo foi a dinamarquesa Andrea Webbea, que veio as crianças, uma delas até usava uma pequena coroa de papelão. "É um momento muito especial para nós dinamarqueses, um momento único, e estamos muito orgulhosos de fazermos parte disso", completa Andrea Webbea.

Além dos dinamarqueses muitos turistas e moradores estrangeiros quiseram vivenciar esse dia histórico na Dinamarca. A brasileira Thais Canto, que vive com o marido em Copenhague desde 2019, diz que fez questão de estar presente para entender o quão importante é a monarquia dentro da cultura dinamarquesa.

"Eu sei que existem opiniões diferentes sobre o fato de existirem monarquias no mundo, mas independente disso, eu reconheço que a família real daqui é moderna e se comporta diferente. Eu vejo que é importante participar de um momento como esse", a brasileira analisa.

Cortejo real

Após o fim da cerimonia no castelo de Christiansborg, o rei Frederik e a rainha Mary saíram em uma carruagem em um cortejo pelas ruas de Copenhague e retornaram para o Palácio de Amalienborg, onde a bandeira real foi retirada da residência oficial da agora rainha Mãe, Magrethe II e hasteada na residência dos novos reis, que fizeram uma nova aparição na varanda da residência real com os filhos: o príncipe herdeiro Christian, a princesa Isabella, e os gêmeos Vicent e Josephine.

A assinatura de abdicação

Mais cedo, a até então rainha Margrethe II esteve no Palácio de Christiansborg, onde assinou a abdicação do trono em favor do filho dela. Durante a assinatura do documento só estiveram presentes o novo rei Frederik X e seu filho e primeiro na linha de sucessão, Christian.