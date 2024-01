Desabamento de mina de ouro na Tanzânia mata 22 pessoas, diz autoridade

DAR ES SALAAM (Reuters) - O colapso de uma pequena mina ilegal de ouro matou pelo menos 22 pessoas no norte da Tanzânia após as fortes chuvas que atingiram o local, disse um alto funcionário do governo neste domingo.

O acidente aconteceu na manhã de sábado na região de Simiyu, depois que um grupo de pessoas com idades entre 24 e 38 anos começou a minerar em uma área onde a atividade era restrita devido às fortes chuvas, disse Simon Simalenga, comissário distrital de Bariadi, à Reuters.

"Inicialmente fomos informados de que havia de 19 a 20 pessoas presas nas minas, mas infelizmente acabamos recuperando 22 corpos", disse ele, acrescentando que a operação de busca e resgate continua, embora quase todos os escombros que enterraram as vítimas já tenham sido removidos.

Simalenga informou que o grupo descobriu uma área rica em minerais cerca de duas a três semanas antes e iniciou a mineração antes que o governo tivesse aprovado procedimentos de segurança física e ambiental.

"O oficial regional de mineração visitou o local e impediu o grupo de minerar enquanto o governo trabalhava nos procedimentos exigidos", disse ele.

O grupo desafiou a ordem, acrescentou ele, começando a minerar na noite de sexta-feira, antes que parte da área desabasse e enterrasse todos lá dentro.

O governo tem trabalhado ao longo dos últimos anos para melhorar a segurança dos mineiros de pequena escala, mas a mineração ilegal, insegura e não regulamentada ainda ocorre na Tanzânia, que é o quarto maior produtor de ouro da África, depois de África do Sul, Gana e Mali.

