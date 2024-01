Mãe é presa após ser encontrada com criança desaparecida desde 2022

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher de 44 anos foi presa ontem (13) no interior de São Paulo após uma denúncia anônima apontá-la como a responsável por sequestrar a própria filha, de 9 anos.

O que aconteceu

A mulher estava dentro de uma igreja com a filha quando foi presa. Elas foram encontradas em Cachoeira Paulista, município do Vale do Paraíba.

Ligação ao Disque Denúncia do Rio desencadeou ação. A criança estava desaparecida desde 28 agosto de 2022, quando foi passar um fim de semana com a mãe, que tinha direito de visita. Ambas foram vistas pela última vez em Senador Camará, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro.

Policiais militares de São Paulo cumpriram a prisão e levaram a garota a um abrigo. Monique Rodrigues de Oliveira tinha um mandado de prisão preventiva por sequestro e cárcere privado expedido em setembro de 2023, pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente do Rio de Janeiro.

O pai, detentor da guarda permanente da criança, denunciou o desaparecimento e o divulgava em redes sociais. Ele compartilhou uma foto com a filha após ir até São Paulo reencontrá-la: "Final feliz, graças a Deus!", escreveu Diego Belieny Navarro.

O UOL busca contato com a defesa de Monique. A reportagem será atualizada se houver retorno.