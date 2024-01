Cônjuges italianos relatam 'medo' com desabamento de sótão

PISTOIA, 14 JAN (ANSA) - Os italianos recém-casados que viram a celebração do matrimônio em Pistoia, na região da Toscana, ser interrompida pelo desabamento do chão de um sótão afirmaram neste domingo (13) que sentiram muito medo.

Paolo e Valeria, de 26 anos, passaram as primeiras horas como marido e mulher lado a lado em duas camas no pronto-socorro do hospital San Jacopo, em Pistoia. Eles foram levados para a unidade logo depois do incidente.

"Ficamos com muito medo, nossa noite de núpcias foi passada na sala de emergência", disse o casal.

A dupla teve alta pouco antes da meia-noite, mas mostrou preocupação com os convidados que se machucaram no desabamento do sótão do restaurante. Os dois fizeram várias ligações ao longo da noite.

"Partiu o meu coração ver os dois nas camas do hospital e o vestido de noiva pendurado", relatou um dos convidados para o casamento.

Mais de 30 pessoas se machucaram, mas ninguém corre perigo de vida. O desabamento aconteceu em um salão do primeiro andar do antigo convento Giaccherino, que já funcionava havia alguns anos como restaurante.

Vários convidados já tinham saído da celebração, mas outros optaram em permanecer no interior do estabelecimento. De acordo com relatos, o sótão desmoronou repentinamente enquanto as pessoas dançavam. (ANSA).

