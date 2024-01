Como Iowa e seu peculiar sistema de 'caucus' iniciam processo eleitoral nos EUA

A eleição presidencial americana de 2024 começa oficialmente nesta segunda-feira (15), quando os republicanos do estado agrícola de Iowa se dirigem aos ginásios escolares e bibliotecas públicas para deliberar sobre quem deve se tornar o candidato de seu partido na disputa pela Casa Branca.

De três milhões de habitantes, este estado do Centro-Oeste (ou Meio-Oeste) se orgulha do sistema incomum de "caucus", ou reuniões partidárias, que usa para determinar quantos delegados representarão seus respectivos candidatos nas convenções nacionais de nomeação dos partidos neste verão (boreal, inverno no Brasil).

- O que é um "caucus"? -

Em um "caucus", os participantes mostram fisicamente sua preferência por um determinado pré-candidato, reunindo-se com outros eleitores com ideias semelhantes em um local designado em uma sala, em total contraste com o sigilo de uma cabine de votação.

A votação, da qual participam membros registrados do partido, acontece em etapas.

Para os democratas, os candidatos normalmente precisam do apoio de pelo menos 15% dos eleitores presentes para se qualificarem para uma segunda rodada. Os apoiadores dos pré-candidatos que não atingem esse limite têm três opções durante um segundo turno, que é realizado imediatamente.

Podem se deslocar para outra parte da sala para apoiar outro pré-candidato finalista; podem tentar convencer seus pares a ajudá-los a impulsionar seu próprio pré-candidato para além da barreira dos 15%; ou podem não votar.

O procedimento é similar para os republicanos, embora entre eles não exista um limite mínimo que os pré-candidatos devam atingir para obter delegados.

Os defensores deste costume peculiar elogiam-no por seu caráter participativo.

- O status especial de Iowa -

Na grande maioria dos estados da União, os partidos Republicano e Democrata realizam eleições primárias para determinar os pré-candidatos que ganharão os delegados desses estados. No ciclo de 2024, porém, sete estados sediarão convenções para pelo menos um dos dois principais partidos durante o inverno e a primavera boreais (verão e outono no Brasil).

Os observadores políticos acompanham Iowa de perto, já que os resultados nesse estado - que desde a década de 1970 foi programado para votar primeiro no calendário político do país - muitas vezes influenciam os resultados das primárias e os "caucuses" seguintes.

Isto significa que a dimensão e a eficácia das primeiras operações dos pré-candidatos em Iowa são importantes para seu sucesso no longo prazo, apesar dos relativamente poucos delegados eleitorais em jogo nesse estado.

- Problemas no sistema -

A participação comunitária exigida em um "caucus" não é apreciada da mesma forma por todo o mundo. Alguns eleitores se sentem desanimados com a ideia de passar uma longa tarde de segunda-feira, debatendo com uma multidão de estranhos. Outros têm de enfrentar desafios logísticos, seja pelo clima frio, pelas obrigações de trabalho, ou pela necessidade de cuidar dos filhos.

Os críticos reclamam do "status" de Iowa, argumentando que um estado com uma população tão pequena, de perfil demográfico muito mais branco do que a média, não deveria ocupar uma posição tão influente.

Em 2020, o sistema esteve perto do colapso entre os democratas, quando um novo aplicativo móvel destinado a oferecer mais transparência e rapidez na contagem dos votos falhou e permitiu apenas contagens parciais.

Os resultados finais foram adiados por três dias, e o presidente do Partido Democrata no estado acabou renunciando.

- O ciclo de 2024 -

Geralmente realizados em fevereiro, os "caucuses" de Iowa este ano acontecem bem antes, em 15 de janeiro.

Os democratas estão conduzindo suas operações no estado de forma ligeiramente diferente do que em outros anos. Os membros do partido vão-se reunir, como sempre, no dia do "caucus" para discutir sobre pré-candidatos e outras questões, mas agora indicarão sua preferência por correio antes de 5 de março.

E, desta vez, há muito menos democratas concorrendo no estado, já que parece provável que o presidente Joe Biden conseguirá a indicação do partido.

Do lado republicano, os eleitores escolherão entre vários pré-candidatos, embora o ex-presidente Donald Trump esteja bem à frente de seus oponentes nas pesquisas.

