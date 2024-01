Combates ferozes seguem em Gaza e guerra completa 100 dias

Por Nidal al-Mughrabi e Fadi Shana

DOHA/GAZA (Reuters) - Tanques e aviões israelenses atingiram alvos no sul e no centro de Gaza neste domingo e houve ferozes tiroteios em algumas áreas, enquanto a guerra completou 100 dias desde o ataque de 7 de outubro contra Israel, liderado por homens armados do movimento islâmico Hamas.

As comunicações e os serviços de Internet foram interrompidos pelo terceiro dia consecutivo, complicando o trabalho das equipes de emergência e de ambulância que tentam ajudar as pessoas nas áreas atingidas pelos combates.

Os combates se concentraram na cidade de Khan Younis, ao sul, onde o Hamas disse que seus combatentes atingiram um tanque israelense, bem como em Al-Bureij e Al Maghazi, no centro de Gaza, onde os militares israelenses disseram que vários militantes foram mortos.

Os militares de Israel também disseram que suas forças destruíram vários locais usados pelo Hamas para disparar foguetes contra Israel.

Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde de Gaza disse que 125 pessoas foram mortas e 265 ficaram feridas, elevando o número total confirmado de mortos desde o início da guerra para quase 24.000, com mais de 60.000 feridos.

Falando por meio de um link de vídeo em uma conferência em Istambul, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, elogiou o ataque de 7 de outubro dos combatentes do grupo, que invadiram as comunidades israelenses ao redor da Faixa de Gaza, matando mais de 1.200 pessoas e fazendo cerca de 240 reféns, de acordo com os registros israelenses.

"Não estamos buscando guerras. Buscamos a liberdade", disse ele, afirmando que o ataque foi, em parte, uma resposta ao bloqueio israelense de anos à Faixa de Gaza, que o Hamas controla desde 2007.

As Forças Armadas israelenses afirmam que passaram para uma nova fase da guerra, com foco no extremo sul do território, onde quase 2 milhões de pessoas estão abrigadas em tendas e outras acomodações temporárias, após a fase inicial centrada no extremo norte, incluindo a Cidade de Gaza.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou os apelos por um cessar-fogo, dizendo que Israel continuará até alcançar a vitória completa sobre o Hamas. Os militares afirmam, no entanto, que a próxima fase da guerra verá operações mais direcionadas contra os líderes e as posições militares do movimento.

Na fronteira norte de Israel com o Líbano, onde tem havido uma troca de tiros constante e de baixo nível entre as tropas e os combatentes da milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, os militares disseram que mataram quatro militantes armados que tentavam atravessar a fronteira.

O governo disse que vários mísseis antitanque foram disparados contra o norte de Israel, um dos quais atingiu uma casa na comunidade de Kfar Yuval, matando uma pessoa e causando várias outras vítimas.

Em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, Nana, uma estudante do ensino médio de 17 anos, deslocada do norte de Gaza, disse que 100 dias de guerra "viraram nossa vida de cabeça para baixo".

"Exigimos que a ocupação não apenas acabe com a guerra, mas também uma indenização pelos danos psicológicos do deslocamento e pelas dificuldades sofridas", disse ela.

(Reportagem adicional de Ari Rabinovitch in Jerusalém)