Cinco soldados paquistaneses morrem em explosão no Baluchistão

Pelo menos cinco soldados paquistaneses morreram quando seu veículo foi atingido pela explosão de uma bomba após um confronto com combatentes na província do Baluchistão, no sudoeste, informou o Exército neste domingo (14).

O incidente ocorreu no sábado no distrito de Kech, no Baluchistão, onde o Exército enfrenta uma insurgência de baixa intensidade há décadas.

"Os terroristas detonaram um dispositivo explosivo improvisado contra um veículo das forças de segurança, seguido de uma intensa troca de tiros", afirmou o Exército em um comunicado.

"Durante a operação, cinco bravos soldados, que lutaram corajosamente, sacrificaram suas vidas e abraçaram o shahadat (martírio)", acrescentou.

Três combatentes também morreram nos confrontos, disse o Exército.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque de sábado, mas os separatistas da etnia baluchi travam uma insurreição de anos na região, também afetada pela violência islâmica e sectária.

Esse país do Sul da Ásia, com mais de 240 milhões de habitantes, realiza eleições em 8 de fevereiro, em meio a crises de segurança, econômica e política.

