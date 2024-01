Chuva no RJ deixa 11 mortos, alaga hospital e fecha avenida Brasil

A forte chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro na noite de sábado deixou ao menos 11 pessoas mortas, uma desaparecida, alagou um hospital e interditou a avenida Brasil, uma das principais da capital.

O que aconteceu

Até o momento, as seguintes mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros:

Uma mulher em Acari, por afogamento

Uma mulher e um homem em Nova Iguaçu, por afogamento e um homem, ainda sem confirmação da causa

Um homem em Ricardo de Albuquerque, por soterramento

Dois homens em São João de Meriti, por descarga elétrica e afogamento

Um homem em Belford Roxo, ainda sem confirmação da causa

Um homem em Duque de Caxias, ainda sem confirmação da causa

Uma mulher na Estrada Botafogo, na capital, vítima de soterramento

Um homem em Duque de Caxias, vítima de descarga elétrica

Uma mulher é procurada em Belford Roxo, na Baixada. Ela teria desaparecido após a queda de um veículo no rio Botas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, na noite de ontem (13).

Zona norte foi a mais afetada. O estacionamento do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, foi alagado e a energia só foi restabelecida de manhã, informou o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). A avenida Brasil também foi interditada por causa de alagamentos e liberada no fim da manhã. As estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto da Linha 2 do Metrô estão temporariamente fechadas por causa do transbordamento do rio Acari.

Paes pediu para que as pessoas evitem se deslocar. "Excesso de pessoas na rua atrapalha a ação dos agentes públicos", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter). Ele informou ter ordenado o adiamento de provas de processos seletivos envolvendo a administração municipal e o ensaio técnico das escolas de samba que ocorreria hoje na Marques de Sapucaí.

Capital foi colocada em estágio 4 (numa escala que vai até 5) de atenção por causa das chuvas na madrugada. Segundo a prefeitura, houve registro recorde de chuva em Anchieta, onde em 24 horas choveu 259,2 milímetros. Um centro de crise foi montado no bairro da Pavuna.

De férias, o governador Cláudio Castro (PL) diz estar em contato com as prefeituras para lidar com a situação. "A força-tarefa do governo já está em andamento", escreveu ele em uma rede social na noite de ontem.

Inmet emitiu alerta de "grande perigo" para Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Aviso é para acumulado de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.