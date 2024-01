Chuvas no Rio de Janeiro deixam ao menos 7 mortos

SÃO PAULO, 14 JAN (ANSA) - As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro entre sábado (13) e domingo (14) deixaram pelo menos sete pessoas mortas.

De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, uma mulher está desaparecida após a queda de um carro no rio Botas, em Belford Roxo.

Das sete vítimas, quatro aconteceram nos bairros de Ricardo de Albuquerque, na zona norte do estado, e nas cidades de São João de Meriti e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os locais das outras três mortes não foram revelados.

O temporal alagou diversas ruas e afetou as operações de linhas de ônibus e do metrô. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o município está operando no segundo nível mais alto na escala de riscos.

Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu para a população evitar deslocamentos. (ANSA).

