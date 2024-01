China pede fim dos ataques a embarcações civis no Mar Vermelho

PEQUIM (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu neste domingo o fim dos ataques e do assédio a embarcações civis no Mar Vermelho.

Sem mencionar o grupo militante Houthi, que está realizando esses ataques, Wang, falando em uma coletiva de imprensa no Cairo após uma reunião com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, repetiu uma posição anteriormente declarada por outros diplomatas chineses no início deste mês.

(Reportagem de Eduardo Baptista)