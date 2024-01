Alagamento em rodovia deixa motoristas ilhados durante todo o dia no RJ

Um bolsão d'água na pista bloqueou e deixou motoristas ilhados ao longo de todo o dia em um trecho da Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura da refinaria Duque de Caxias, neste domingo (14).

O que aconteceu

Com as chuvas fortes de sábado (13), diferentes pontos da rodovia ficaram alagados. Às 18h de domingo (14), motoristas ainda relatavam problemas para conseguir passar pela região devido a um alagamento na altura do km 113. No X (antigo Twitter), alguns diziam que aguardavam liberação da pista desde as 7 da manhã.

Por volta das 19h, a Concer, companhia que administra a via, informou que os motoristas deixaram o trecho saindo pela contramão, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O sentido oposto flui normalmente.

A concessionária disse que há equipes de socorro médico no trecho para assistência aos usuários. A empresa informou que "todos os recursos operacionais da concessionária estão mobilizados para minimizar a situação, causada pela inundação que não cede no km 113 sentido RJ, nas imediações da Reduc".

Depois da abertura de uma pista reversível (entre o km 109 e 114, após o ponto de alagamento), o desafio, com apoio da PRF, foi orientar esses veículos retidos mais próximos do alagamento a voltarem pela contramão e pegar a reversível. Mas como muitas carretas estão no caminho, dificultando a manobra, maquinário adicional está sendo mobilizado para fazer outra abertura na divisão das pistas e retirar os veículos retidos mais próximos do alagamento

A empresa atribuiu o caso ao grande volume de chuva ontem. "Combinado com o assoreamento e elevação dos rios Sarapuí e Iguaçu", que comprometeram o escoamento das águas pela rede de drenagem da rodovia.

Diz ainda que o problema foi agravado pelo fato "de a região ser densamente povoada". Segundo a companhia, há "ocupação de áreas que dificultam a manutenção dos canais e até mesmo obstruindo a passagem das águas".