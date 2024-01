Carro à prova de motorista alcoolizado já é realidade; veja como funciona

Fornecedora da indústria automotiva, a canadense Magna International revelou um novo sistema que promete impedir através de câmeras e sensores que pessoas embriagadas possam conduzir carros quando estiverem acima do limite permitido de álcool no sangue.

O que aconteceu

A Magna International utilizou a feira CES (Consumer Electronics Show) 2024, realizada nesta semana em Las Vegas, para exibir novidades tecnológicas. Uma delas é um sistema para identificar motoristas bêbados.

Com base em uma câmera e na respiração do condutor, a nova tecnologia visa poder determinar se os motoristas estão aptos a dirigir.

A câmera detecta distração, sonolência e intoxicação do motorista por meio de sinais pupilares, com tecnologia de sensor infravermelho.

Ainda há sensores na cabine que quantificam níveis de álcool e dióxido de carbono nas exalações do motorista. Com isso, a tecnologia poderia entender se o motorista está com álcool no sangue superior a 0,08 - máximo permitido na maior parte dos estados dos EUA.

Em 2021, acidentes envolvendo motoristas bêbados ceifaram cerca de 13 mil vidas nos EUA - um terço das mortes no trânsito de acordo com o órgão oficial NHTSA.

