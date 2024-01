Vídeo: Grávida em trabalho de parto é resgatada de bote em enchente no Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro usou um bote para resgatar uma grávida de nove meses que entrou em trabalho de parto, em Acari, bairro da zona norte do Rio, na madrugada deste domingo (14).

O que aconteceu

A grávida, que não teve o nome divulgado, entrou em trabalho de parto em casa. Mas, por causa da enchente causada pelas chuvas que atingiram o estado no sábado (13).

Ela foi resgatada pelos bombeiros e levada com um pequeno barco até um ponto onde pudesse ser levada ao hospital. O Corpo de Bombeiros do Rio não soube informar para qual hospital ela foi.

As chuvas e as enchentes no Rio já causaram pelo menos nove mortes. As regiões mais afetadas foram a Baixada Fluminense e a zona norte da capital.