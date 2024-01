Vídeo: Chuvas deixam viaturas debaixo d'água em quartel da PM e sede da PRF

Do UOL, em São Paulo

As chuvas que deixaram o Rio de Janeiro submerso neste domingo (14) também afetaram batalhões da PRF e PM na cidade. Viaturas chegaram a ficar submersas.

O que aconteceu

O pátio da Superintendência da PRF ficou debaixo d'água. Imagens mostram o alagamento no local em que viaturas e outros veículos utilizados pela Polícia Rodoviária Federal estavam estacionados, no bairro de Vigário Geral, na zona norte. A água chega a ultrapassar o capô de alguns carros.

PRF diz que danos foram apenas "materiais" e que não houve interrupção dos serviços. "Os serviços de policiamento e fiscalização nas rodovias federais seguem inalterados, a fim de garantir a segurança dos usuários e fluidez do tráfego nas vias", diz nota da corporação.

Motoristas devem se informar sobre as condições das rodovias federais. Na nota, a PRF destaca ainda que deve-se evitar "transitar em períodos de chuvas fortes".

Em Honório Gurgel, na zona norte, um batalhão da PM também foi atingido. Em um vídeo, uma viatura estacionada no 9° BPM (Rocha Miranda) tinha apenas o teto aparecendo. A corporação diz que trabalha para "recuperar as instalações" do local.

PMERJ destaca que não houve perda de "capacidade operacional" em Honório. O policiamento está regular na área do batalhão, diz a nota.

Nove mortes no Rio

Até o momento, as seguintes mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros:

Uma mulher em Acari, por afogamento

Uma mulher e um homem em Nova Iguaçu, por afogamento e um homem, ainda sem confirmação da causa

Um homem em Ricardo de Albuquerque, por soterramento

Dois homens em São João de Meriti, por descarga elétrica e afogamento

Um homem em Belford Roxo, ainda sem confirmação da causa

Um homem em Duque de Caxias, ainda sem confirmação da causa

Capital foi colocada em estágio 4 (numa escala que vai até 5) de atenção devido às chuvas na madrugada. Segundo a prefeitura, houve registro recorde de chuva em Anchieta, onde em 24 horas choveu 259,2 milímetros. Um centro de crise foi montado no bairro da Pavuna.

Prefeito do Rio pediu para que a população fique em casa neste domingo. "Excesso de pessoas na rua atrapalha a ação dos agentes públicos", escreveu Eduardo Paes em sua conta no X (antigo Twitter).