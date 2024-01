Assaltante diz que é 'profissional' durante roubo: 'Gosto de tratar bem'

Do UOL, em São Paulo

Um assaltante afirmou ser "profissional" durante roubo em uma loja de perfumes no shopping Boa Vista, no Recife, na tarde de sábado (13).

O que aconteceu

Criminoso, de 40 anos, disse que gosta de tratar bem as vítimas. "Da mesma forma que vocês tratam bem os clientes, o meu objetivo também é esse, é tratar bem as pessoas", afirmou o homem.

Crime foi registrado por câmera de segurança da loja. As imagens mostram ele anunciando o assalto para a vendedora do estabelecimento. Para intimidá-la, o homem coloca a mão na cintura como se tivesse uma arma. Ele complementa ainda que um colega está do lado de fora da loja.

O assaltante diz a vendedora que a função dele "não é fazer mal" a ninguém. "A senhora vai ficar bem calminha, sem reagir. Só quero as coisas da loja, nada seu".

Ele pede que a mulher coloque apenas as notas altas do caixa em uma sacola. "Fique nervosa não que eu sou profissional na área. Nem seu celular eu quero", afirmou.

Em seguida, ele se desculpa pelo roubo, agradece pelo atendimento e a obriga a entrar em uma sala. "Fique sem nenhuma reação, sem olhar para mim, vou pegar mais dois perfumes aqui, tá? Não saia daí não viu", ordenou.

O homem foi identificado, neste sábado (14), pela Polícia Civil após o registro de um boletim de ocorrência. Ele foi localizado em uma residência no bairro de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria confessado o roubo.

Os objetos roubados não foram localizados com ele. A polícia não informou a quantia roubada pelo homem. Um inquérito foi instaurado para maiores esclarecimentos sobre o caso, que será investigado pela Delegacia da Boa Vista.

O UOL entrou em contato com o shopping Boa Vista, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.