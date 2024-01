Volta de Trump nos EUA domina apostas de revistas francesas para tensões que ameaçam abalar 2024

Quais os maiores riscos que ameaçam o ano de 2024? Foi com essa pergunta que a revista francesa L'Express abriu a sua segunda edição do ano. Na capa, o semanário reuniu, em fotos, diversos líderes polêmicos, como Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu e Donald Trump. O ex-presidente norte-americano, aliás, é também protagonista de uma reportagem publicada pela revista L'Obs, que questiona os riscos da volta de Trump ao poder nos Estados Unidos.

Quais os maiores riscos que ameaçam o ano de 2024? Foi com essa pergunta que a revista francesa L'Express abriu a sua segunda edição do ano. Na capa, o semanário reuniu, em fotos, diversos líderes polêmicos, como Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu e Donald Trump. O ex-presidente norte-americano, aliás, é também protagonista de uma reportagem publicada pela revista L'Obs, que questiona os riscos da volta de Trump ao poder nos Estados Unidos.

Para L'Express, não vai ser um ano fácil. Além do aumento da pressão da Rússia sobre a Ucrânia e o conflito entre Israel e o Hamas, diversas outras questões da geopolítica ameaçam a paz em 2024. O semanário cita as pressões militares chinesas em Taiwan, por conta das presidenciais que acontecem nesse fim de semana, as provocações da Coreia do Norte, o acesso do Irã à bomba atômica e as mais de 70 eleições que acontecem no mundo, entre elas, a norte-americana, com o risco da volta de Donald Trump. Para um especialista ouvido pela revista, a vitória de Trump é um risco dominante.

? Montée en puissance de la Russie en Ukraine, embrasement général au Moyen-Orient, pressions militaires chinoises sur Taïwan, provocations nord-coréennes...



Douze périls qui menacent 2024, notre dossier de la semaine ? https://t.co/9LR6wZmf1m pic.twitter.com/Os9k5edLzR ? L'Express (@LEXPRESS) January 10, 2024

Já a reportagem da L'Obs afirma que a eleição do republicano seria um cenário sombrio, já que, na opinião do semanário, em seu segundo governo Trump estará mais radical, mais belicoso e bem mais bem preparado, uma ameaça inclusive para o planeta.

A matéria afirma que, após os ataques ao Capitólio, o retorno do ex-presidente parecia improvável, mas Trump conseguiu reverter a situação e deve voltar como candidato com grandes possibilidades de ser eleito. Um vento sombrio sopra sobre a América, diz a revista, que explica ainda a série de processos que ele tem enfrentado na Justiça tanto no campo pessoal, nas Organizações Trump, quanto para garantir a sua elegibilidade.

"Nem as investigações e nem as revelações. Nada disso enfraqueceu a imagem de Trump diante de sua base eleitoral", afirma um especialista.