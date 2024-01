'Vamos abençoar pessoas, não grupos LGBT', diz Papa

ROMA, 13 JAN (ANSA) - Em um encontro com o clero romano, o papa Francisco afirmou neste sábado (13) que a benção pastoral de casais homoafetivos diz respeito "às pessoas, não às associações".

O posicionamento do líder da Igreja Católica foi feito em meio a uma reação contra a medida do Vaticano por parte de religiosos mais conservadores e bispos africanos.

"Se vier as associações LGBT, não, as pessoas sempre. Nós abençoamos as pessoas, não o pecado. Quando abençoamos um empresário, não perguntamos se ele roubou", explicou o pontífice.

O religioso também comentou que as bênçãos não serão concedidas em países africanos pelo fato de a cultura "não aceitar".

A autorização foi dada pelo Papa através da declaração "Fiducia Supllicans", emitida no dia 18 de dezembro, que permite bênçãos a casais homossexuais ou em situação de união estável, desde que essa prática não seja confundida com o casamento.

O Vaticano ainda esclareceu que a bênção não será "litúrgica ou ritualizada" e deve, sobretudo, ser "muito breve e rápida".

(ANSA).

