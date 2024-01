Sótão desaba em festa de casamento na Itália e deixa feridos

PISTOIA, 13 JAN (ANSA) - O sótão de um restaurante em Pistoia, na Itália, desabou neste sábado (13) durante uma festa de casamento e deixou dezenas de pessoas feridas.

De acordo com as autoridades locais, pelo menos cinco estão hospitalizados em estado grave de saúde. Eles foram encaminhados para unidades em Pistoia, Careggi e Prato.

"Estou em contato direto com os nossos hospitais e profissionais de saúde", alertou o governador da região da Toscana, Eugenio Giani.

Inicialmente, o número de feridos era de 64, segundo o Corpo de Bombeiros, mas a quantidade caiu para 30.

O desabamento ocorreu em um salão do primeiro andar do antigo convento Giaccherino, que funciona há alguns anos como restaurante.

Alguns convidados já haviam saído da celebração, mas dezenas de pessoas, a maioria jovens, permaneceram no interior do local e dançavam quando o piso do sótão desmoronou repentinamente.

"Todos os hospitais foram alertados para ajuda e assistência oportuna, a fim de atender o maior número de pacientes", acrescentou o político. (ANSA).

