Secretário de Defesa dos EUA está em boas condições no hospital, diz Pentágono

(Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, permanece internado e está em boas condições, disse o Pentágono neste sábado, acrescentando que ainda não tinha uma data específica para que ele recebesse alta.

"Ele está em contato com sua equipe sênior e tem acesso completo às capacidades de comunicação segura exigidas e continua monitorando as operações cotidianas do Departamento de Defesa ao redor do mundo”, afirmou o secretário de imprensa do Pentágono, o major-general Pat Ryder, em um comunicado.

Austin, 70 anos, foi internado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed em Maryland em 22 de dezembro para tratar câncer de próstata. Ele voltou ao hospital em 1º de janeiro por complicações que incluem uma infecção do trato urinário e está lá desde então.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)