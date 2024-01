Salão de tecnologia de Las Vegas mostra como tornar dia a dia mais fácil

Frequentemente, a tecnologia é concebida para facilitar as tarefas da vida cotidiana. Escovar os dentes ou os serviços sanitários não são exceção, mas ninguém pensava que alcançar o desejado dom da onipresença fosse possível.

Aqui estão alguns exemplos apresentados nos corredores da Consumer Electronics Show (CES) em Las Vegas, nos Estados Unidos.

- Escova de dentes supersônica -

"É uma escova de dentes para preguiçosos?" pergunta um visitante no estande da Y-Brush.

A empresa francesa projetou uma escova elétrica em forma de "Y" que é inserida na boca e faz todo o trabalho em 20 segundos, em vez de dois minutos.

"Basta mastigar, ir da direita para a esquerda por dez segundos, o mesmo embaixo e pronto", explicou Jad Sassine, representante da Y-Brush nos Estados Unidos.

O promotor conta que a ideia surgiu quando o fundador percebeu que "ninguém escova por dois minutos".

Com vendas na Europa, a Y-Brush já está disponível nos Estados Unidos por cerca de cem dólares (485 reais).

- Vá para o meu holograma -

Os participantes da CES que passam pelo estande da Holoconnects podem se confundir por um momento. Existe uma pessoa nesta grande caixa transparente? Até perceberem: é um holograma, enquanto a pessoa real está logo ao lado, em frente a uma câmera.

A empresa holandesa é especializada em hologramas 3D hiper-realistas, projetados dentro de caixas de tamanho humano, ou em caixas em miniatura, que podem ser colocadas em uma mesa, ou prateleira.

Os hologramas existem como uma curiosidade há anos, especialmente no setor do entretenimento.

Mas Steve Sterling, diretor para a América do Norte da Holoconnects, garante que seu uso está se expandindo cada vez mais, pois "imagens de alta definição criam mais apelo".

"Neste exato momento, uma conferência mundial sobre solução de litígios está acontecendo entre as cidades de Amsterdã e Phoenix, no Arizona. Conectamos um especialista de Amsterdã para participar do painel da universidade remotamente", explicou.

As caixas holográficas são especialmente usadas na hotelaria, medicina e na indústria de distribuição.

Graças à sua tecnologia e à Inteligência Artificial generativa, a Holoconnects pode criar avatares de pessoas reais, capazes de interagir com humanos sem incomodar o modelo real.

"Criamos um avatar para uma sommelier de uma vinícola a quem você pode fazer perguntas, falar sobre a fabricação do vinho e coisas assim, e ela responde", comentou Steve Sterling.

- Banheiro de luxo -

"São os banheiros mais inteligentes do mundo", disse orgulhoso Ryan Grotegut, responsável pelo marketing dos sanitários inteligentes da Kohler, especialista americana em design de cozinhas e banheiros.

Grotegut fala do modelo Numi 2.0.

Ele se abre automaticamente quando um usuário se aproxima, e o usuário pode se sentar em um assento aquecido à temperatura de sua escolha. Uma vez que termina, pode se levantar e continuar suas atividades. O Numi 2.0 aciona a descarga ajustando a quantidade de água conforme o tempo de uso (entre 3 e 3,80 litros), desodoriza e desinfeta.

Para a limpeza do usuário, o vaso sanitário está equipado com pequenos chuveiros, cuja temperatura, pressão e outros aspectos são personalizáveis. Também possui um dispositivo de secagem. Um controle remoto magnético permite ao usuário selecionar o que deseja, mas também pode dar instruções por voz à Alexa, a assistente virtual da Amazon integrada ao vaso sanitário.

Esses sanitários, com luzes LED coloridas, também personalizáveis, são vendidos por cerca de 8.500 a 10.000 dólares (entre 41 mil e 49 mil reais), dependendo da cor.

- Óculos de foco automático -

Não será mais necessário usar lentes progressivas, graças aos óculos Vixion01, que permitem ver claramente e quase instantaneamente um objeto, seja de perto, seja de bem longe, graças aos "sensores que medem a distância e adaptam a espessura das lentes". Um aplicativo permite personalizar a fórmula.

"São os óculos de autofoco", explica à AFP Takuya Nonaka, um dos responsáveis pela empresa japonesa Vixion, destacando que eles permitem ver detalhes muito finos, como os veios da madeira.

Sua bateria dura até dez horas e, por razões de segurança, não são recomendados para dirigir ou praticar esportes. Por enquanto, estão disponíveis apenas no Japão e em um único design, com um preço de 700 dólares (3400 reais).

