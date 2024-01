Protestos são realizados na capital da Geórgia, em meio à irritação por desfiguração de ícone de Stalin

TBILISI (Reuters) - Um grande protesto foi realizado em Tbilisi neste sábado para exigir punições duras a uma mulher acusada de ter desfigurado um ícone religioso representando Josef Stalin, que foi recentemente instalado na capital da Geórgia, em meio a tensões altas por causa do incidente.

A mulher é acusada de ter jogado tinta no ícone, que estava em exibição na Catedral da Santíssima Trindade da cidade na última terça-feira em um ato de protesto que expôs profundas divisões na Geórgia sobre o legado do ex-ditador soviético em sua terra natal.

Milhares de fiéis ortodoxos e apoiadores do movimento pró-Rússia e ultra-conservador Alt-Info se reuniram neste sábado diante do Parlamento do país, antes de marchar pela cidade na direção da catedral.

Um orador deu um discurso sobre o ataque contra o ícone à multidão, que foi observada pela polícia. Um repórter da Reuters estimou que havia até 3.000 pessoas.

A polícia abriu uma investigação de "vandalismo mesquinho" e interrogou a mulher que danificou o ícone.

Mas alguns ativistas e fiéis da Igreja Ortodoxa querem que a mulher, que foi identificada pela imprensa da Geórgia, seja alvo de uma investigação criminal e possivelmente presa pelo que eles dizem ter sido um ato que insultou o ícone e suas crenças.

(Reportagem de Felix Light)