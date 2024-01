SP tem previsão de chuva e temperatura mais baixa; há risco de deslizamento

A passagem de uma frente fria, mesmo que afastada do continente, aumenta condições para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em todo estado de São Paulo até pelo menos hoje (13).

O que aconteceu

Dia amanheceu com presença forte de nebulosidade e a tendência é que a condição permaneça ao longo de todo o dia, segundo a Defesa Civil estadual. A capital amanheceu com céu encoberto, chuva fraca e chuviscos intermitentes após uma sexta-feira (12) extremamente chuvosa.

Chuva pode ocorrer em todo o estado e ser acompanhada de descargas elétricas. Como o solo poderá estar encharcado por causa da chuva registrada nos últimos dias, a Defesa Civil alerta para a importância de atenção às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco de deslizamentos e desabamentos.

Temperatura deve subir no decorrer dos dias, mas sensação será mais amena quando comparada com os dias anteriores. Na capital, a mínima deverá ser registrada no fim da noite, com previsão de 18°C e máxima por volta dos 24°C no período da tarde.

Chuva diminui amanhã (14) e as temperaturas na cidade oscilam entre 19°C e 28°C, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura. Durante a tarde podem ocorrer algumas pancadas rápidas de chuva, porém com baixo potencial para a formação de alagamentos.

São Paulo enfrentou dias consecutivos de temporais nesta semana com registro de mortes. Um homem morreu após um deslizamento em São Bernardo, no ABC paulista, no fim da noite de sexta (12). Na terça (9), uma pessoa morreu eletrocutada em Moema.