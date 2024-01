Preso do semiaberto vai a show vestido de policial e tenta 'dar carteirada'

Do UOL, em São Paulo

Um detento do regime semiaberto foi detido por policiais penais na madrugada deste sábado (13), em Caldas Novas (GO).

O que aconteceu

O preso vestia uma camiseta com o brasão da Polícia Penal e portava uma carteira funcional falsificada. O suspeito foi identificado por policiais penais que trabalhavam no mesmo evento.

Ele se aproximou de um dos servidores e disse que estava no evento para localizar e prender quatro pessoas. O comentário chamou atenção e ele foi questionado sobre quem seriam esses supostos criminosos. Em resposta, de acordo com a polícia, o homem mostrou fotos de pessoas no celular.

Ele tentou fugir e retirou a camiseta de uniforme da Polícia Penal de Goiás após ser desmascarado. Ele confessou que não era policial penal e foi constatado que ele cumpria pena no regime semiaberto, em Goiânia. A Polícia Penal informou que ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas.