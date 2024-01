'Potente e espaçoso': por que este liquidificador faz tanto sucesso?

Se tem um eletrodoméstico que vale a pena investir, é o liquidificador. Com ele é possível preparar sucos, vitaminas, cremes e sopas, além de ajudar a fazer massas para bolo, triturar alimentos, entre outras utilidades.

Por isso, vale a pena pesquisar e entender qual aparelho atende melhor às suas necessidades. Se a pedida for potência e capacidade, então o liquidificador 1440 Full da Oster é uma boa escolha. Confira a seguir as características do produto e o que diz quem o comprou.

Com um copo grande, de 3,2 litros, ele tem 1400 watts de potência, o que o torna capaz de fazer uma grande variedade de receitas, desde as que precisam triturar grãos mais duros até massas. E ajuda nisso o fato de ele ter 15 velocidades diferentes, além do modo pulsar.

O que este liquidificador tem de bom?

Potência de 1400W.

Possui 15 opções de velocidade, além do botão pulsar.

Jarra confeccionada em material antimicrobiano, com 3,2 litros de capacidade total.

Vem com tampa medidora de 100 ml (equivalente a meia xícara) para facilitar o preparo de receitas receitas.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o liquidificador 1440 Full da Oster tem mais de 20 mil avaliações e nota média de 4,5 (de um total de 5). Veja algumas opiniões de quem comprou o aparelho.

Chegou rápido e é igual do anúncio, muito bom mesmo... Eu recomendo quem quiser comprar.... Pode comprar sem medo.

Geruza Melquiades Barroso

Só a marca já traz credibilidade. Ele é muito bom e muito veloz. A única coisa a reclamar é o botão de ligar (achei frágil), mas para um liquidificador de entrada da marca, valeu muito a pena.

Jamile Martins

Já estou usando o produto faz tempo e ainda está funcionando perfeitamente. Não tenho o que reclamar.

Maria Alcineide Estanislau Pereira

Produto excelente. Maior do que imaginava e precisava. Chegou muito rápido.

Patrícia

Amei. É maravilhoso, potente e espaçoso.

José de Ataíde Lima

Principais reclamações

Apesar de o produto fazer bastante sucesso, também há críticas entre alguns compradores, que reclamam da fragilidade do copo e do botão de velocidade. As avaliações ainda citam que a tampa apresenta dificuldade para encaixe.



Visivelmente frágil. Com menos de um mês de uso, o botão de velocidade fica se soltando o tempo todo. A tampa não encaixa, aparentemente é maior que a boca do copo do liquidificador. Diz ser super potente, com 1.400W, mas, na prática, parece um liquidificador normal/ comum.

Edvaldo Matias

A máquina me parece ser de ótima qualidade e força. Porém, a qualidade do copo fica a desejar. Parece que, na limpeza, se forçar um pouco a mão, o acrílico quebra. É muito sem qualidade.

Antônio Cezar

