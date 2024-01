Novo bombardeio no Iêmen atinge porto em zona de rebeldes huthis

Um novo bombardeio atingiu Hodeida, no oeste do Iêmen, neste sábado (13), depois de os rebeldes huthis terem lançado um foguete a partir dessa cidade portuária do Mar Vermelho, informaram fontes de segurança.

"O local de onde foi lançado um foguete huthi, nos arredores de Hodeida, foi atingido há pouco", disse à AFP uma fonte militar ligada aos rebeldes. Uma fonte policial confirmou o atentado, do qual não se sabe se foi lançado do mar, ou do ar.

© Agence France-Presse