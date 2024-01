Nevasca atinge o centro-oeste dos EUA, cancela voos e atrapalha campanha presidencial

Por Brendan O'Brien e Rich McKay

CHICAGO (Reuters) - Dezenas de milhões de norte-americanos estão sujeitos a condições climáticas perigosas, com nevascas se espalhando pelo Noroeste e Centro-Oeste do país, enchentes ameaçando a Costa Leste e possíveis tornados à vista no Sul.

As companhias aéreas atrasaram mais de 7.600 voos ao redor dos EUA na sexta-feira, incluindo aviões no Aeroporto Internacional O’Hare, de Chicago, por causa de ventos e neve ofuscante.

Em Iowa, candidatos presidenciais republicanos cancelaram eventos, a três dias dos caucuses (assembleias de eleitores) do Estado, a primeira das disputas Estado a Estado nas quais os partidos escolherão seus indicados para a eleição presidencial de novembro.

"Este sistema de tempestade é definitivamente perigoso", disse Zack Taylor, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês), em College Park, Maryland.

O serviço desencorajou viagens desnecessárias, alertando que a visibilidade em algumas estradas de Chicago era inferior a um quilômetro.

A previsão do tempo para segunda-feira em Des Moines, capital do Iowa, era de 28 graus celsius negativos. As temperaturas para os caucuses de segunda-feira, com longas reuniões em igrejas e ginásios escolares, devem ser as mais frias já registradas para este evento político.

A candidata republicana Nikki Haley, ex-embaixadora e governadora da Carolina do Sul, cancelou todos os seus três eventos de campanha planejados para sexta-feira e os substituiu por eventos por telefone.

Autoridades cancelaram um comício planejado para Pella, Iowa, para apoiadores de Donald Trump, que está atrás de seu segundo mandato na Casa Branca após perder a eleição de 2020.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago e Rich McKay em Atlanta; Reportagem adicional de Tim Reid em Ankeny, Iowa; Nathan Layne em Des Moines, Iowa; Jonathan Allen em Nova York; e Daniel Trotta em Carlsbad, Califórnia)