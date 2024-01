Nave de Star Wars? Como Honda planeja revolucionar mercado de elétricos

A Honda lançou novos carros-conceito na feira CES (Consumer Electronics Show) 2024, realizada em Las Vegas, nos EUA. Ambos elétricos, eles são parte do que a montadora chama de "Série 0".

Um dos carros é uma van chamada Space-Hub, enquanto o outro é um carro familiar, batizado de Saloon.

O que aconteceu

O Saloon é uma espécie de sedã, mas sem os três volumes habituais. Em vez disso, o modelo tem forma de cunha e foi confirmado pela montadora de que se tornará um veículo a ser comercializado na América do Norte em 2026.

Em uma nova plataforma para elétricos, ele é projetado para ser espaçoso e largo usando materiais sustentáveis. Por fora, a aerodinâmica usa tecnologia aprendida na Fórmula 1. Por dentro, os assentos possuem controles baseados na experiência da montadora em robótica.

Já o modelo Space-Hub é um utilitário com a finalidade de ser uma sala de estar sobre rodas, com um grande espaço de convivência com teto panorâmico.

A nova plataforma dos modelos permite piso baixo e melhor aerodinâmica, segundo a Honda - que também apresentou um novo logo, com um H minimalista e sem moldura.

Em outros detalhes técnicos, a Honda, diz que os modelos utilizarão baterias de alta densidade projetadas para minimizar a degradação a longo prazo. A marca pretende reduzir a degradação das baterias para menos de 10% em 10 anos de uso, com carregamento rápido de 15% a 80% em de 10 a 15 minutos.

Ambos os modelos prometem ser movidos por motores elétricos em cada eixo, com assistente de condução e sistema de inteligência artificial que aprende hábitos dos ocupantes.

Confira os modelos em detalhes abaixo:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.