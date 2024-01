Militar posta vídeo em homenagem a namorada, vítima de queda de helicóptero

O militar da FAB (Força Aérea Brasileira) Henrique Thiófilo Stellato publicou hoje (13) um vídeo em homenagem à namorada, Letícia Ayumi Rodzewics, uma das vítimas da queda de helicóptero na região de Paraibuna, no Vale do Paraíba (SP).

O que aconteceu

O post de Stellato tem uma coletânea de fotos com Letícia. Na legenda, ele escreveu: "Com você descobri o que é o amor. Eu te amo eternamente, meu amor".

Nas redes sociais, o militar compartilhou o procedimento de busca pelo helicóptero. Ele acompanhou a equipe de resgate, se deslocando até o local onde a aeronave havia emitido o último sinal antes de desaparecer.

O helicóptero foi encontrado ontem em Paraibuna, no interior do estado. Os três passageiros e o piloto a bordo morreram. As causas do acidente e das mortes são investigadas.

Pouso de emergência

Imagem: Arte/UOL

O helicóptero fez pouso de emergência antes de desaparecer. Mensagens às quais o UOL teve acesso mostram que Letícia enviou imagens e relatou a situação ao namorado. Ele questionou onde o helicóptero estava, ao que a jovem respondeu: "Sei lá, amor. Tô parada no meio do mato".

Letícia também gravou um vídeo mostrando o mau tempo. Ela enviou a imagem e mensagens ao namorado por volta de 14 horas do dia 31 de dezembro relatando que estava "perigoso", com "muita neblina" e que, por isso, voltariam para a capital.

Mãe e filha estavam entre os passageiros. Além de Letícia, estavam a bordo a mãe dela Luciana Rodzewics, 46, e Raphael Torres, amigo da família. Foi Raphael quem as convidou para o passeio bate e volta, segundo Silvia Santos, irmã de Luciana.

O piloto foi identificado como Cassiano Tete Teodoro. Ele estava sem licença para operar táxi aéreo. Não se sabe, contudo, se no voo interrompido Teodoro fazia serviço de táxi aéreo. O UOL tenta contato com a empresa responsável pela aeronave e o espaço segue aberto para manifestações.

O helicóptero modelo Robinson R44 desapareceu na véspera do réveillon. A aeronave saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Ilhabela, no litoral paulista. De acordo com a PM, o helicóptero decolou às 13h15 e fez o último contato às 15h10 do mesmo dia.