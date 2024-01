Lula passa por exames de rotina em São Paulo e é liberado em seguida

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) passou por exames de rotina neste sábado (13) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O petista foi liberado na sequência.

O que aconteceu

Não foram detectadas alterações nos exames do presidente, de acordo com o hospital. Ele foi acompanhado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

O paciente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo na data de hoje para realização de exames de rotina, que não mostraram alterações. Durante a permanência foi acompanhado pela Dra. Ana Helena Germoglio e Prof. Dr. Roberto Kalil Filho

Nota do Hospital Sírio-Libanês

O petista embarcou ontem para a capital paulista. A viagem coincide com o encontro entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que vai retornar ao PT para ser vice na chapa do psolista à prefeitura de São Paulo.

Apesar de estar em São Paulo, o presidente não estará presente no encontro entre Boulos e Marta. A assessoria do Planalto informou que o petista não participaria de eventos políticos neste fim de semana.

Marta se reúne com Boulos

Demitida nesta semana da gestão Ricardo Nunes (MDB), Marta almoçou nesta tarde com Boulos, adversário do atual prefeito. A demissão ocorreu após ela aceitar ser vice na chapa do psolista, em acordo costurado junto a Lula.

Marta pediu para não ser demitida, mas Nunes não atendeu. Ela solicitou que a portaria com sua exoneração fosse feita "a pedido", ou seja, por iniciativa própria, mas Nunes, irritado, não aceitou. Na edição de hoje do Diário Oficial, consta apenas que o prefeito resolveu exonerá-la do cargo.

Oficialmente, tanto Marta como a prefeitura afirmam que a demissão foi em "comum acordo". "Neste momento em que o cenário político de nossa cidade prenuncia uma nova conjuntura, diferente daquela em que, em janeiro de 2021, tive a honra de ser convidada por Bruno Covas, encaminho, nesta data, de comum acordo, meu pedido de demissão deste cargo", diz trecho da carta da agora ex-secretária.

Reunião com o prefeito selou saída do cargo. Marta e Nunes conversaram por cerca de uma hora ontem antes que fosse anunciada a saída dela. Para o prefeito, a reunião dela com Lula na segunda (8) foi a gota d'água. A aliados, Nunes disse que se sentiu traído por uma articulação feita "pelas costas" e que Marta foi uma grande decepção.

A decisão de Marta integrar a chapa de Boulos acontece em meio à proximidade de Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela apoiou a candidatura de Lula em 2022 e chamou o ex-presidente de "psicopata". Agora, Marta deve voltar ao PT.