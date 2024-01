Líderes do Congresso dos EUA chegam a acordo para evitar 'shutdown'

Os líderes do Congresso americano chegaram a um acordo para manter o financiamento do governo até o início de março, disse no sábado (13) à AFP uma fonte próxima das negociações.

O anúncio da proposta se dá pouco antes dos prazos de 19 de janeiro e 2 de fevereiro, quando as agências federais teriam ficado sem financiamento sob a abordagem de duas parcelas.

O projeto de lei de curto prazo, também chamado de resolução contínua, manterá o governo aberto até 1º e 8 de março, disse a fonte, dando aos legisladores tempo para chegar a um acordo sobre o orçamento mais amplo e os detalhes dos gastos.

A resolução deve ser aprovada pelas duas casas do Congresso para evitar a paralisia do governo.

No fim de semana passado, os legisladores americanos anunciaram que haviam chegado a um acordo sobre os totais de financiamento para o ano fiscal de 2024, estabelecendo um limite máximo de gastos federais de cerca de 1,6 trilhão de dólares.

Anunciado pelo presidente da Câmara de Representantes, o republicano Mike Johnson, e pelos líderes democratas do Congresso, o acordo inclui um aumento nos gastos do Pentágono para cerca de 886 bilhões de dólares, além de em torno de 773 bilhões de dólares para financiamento discricionário não relacionado com a defesa.

As medidas de financiamento provisórias são frequentemente utilizadas para manter o governo dos EUA aberto em meio a frequentes disputas políticas sobre como gastar o dinheiro e resolver a crescente dívida nacional.

