Candidato que China considera um 'perigo' lidera eleição presidencial em Taiwan com 41,6%

O favorito na eleição presidencial de Taiwan, Lai Ching-te, considerado pela China como um "perigo", devido às suas posições a favor da independência da ilha, lidera as eleições deste sábado (13), de acordo com resultados oficiais parciais.

No início da noite, Lai Ching-te, membro do Partido Democrático Progressista (PDP) e atual vice-presidente de Taiwan, contava com 41,6% dos votos, segundo resultados oficiais de mais de 60% das seções eleitorais.

Seu principal adversário, Hou Yu-ih, candidato do Kuomintang (KMT) que defende a reaproximação com Pequim, obteve 33,2% dos votos.