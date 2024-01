Japão parabeniza Lai por vitória em eleição presidencial de Taiwan

TÓQUIO (Reuters) - O Japão parabenizou a eleição de Lai Ching-te para presidente de Taiwan e a implementação tranquila da eleição democrática, disse a ministra das Relações Exteriores japonesa, Yoko Kamikawa, em um comunicado no sábado.

"Esperamos que a questão em torno de Taiwan seja resolvida pacificamente por meio do diálogo, contribuindo assim para a paz e a estabilidade na região", disse a declaração.

"Para o Japão, Taiwan é um parceiro extremamente crucial e um amigo importante, com o qual compartilha valores fundamentais e desfruta de estreitas relações econômicas e intercâmbios entre pessoas", disse, repetindo as linhas regulares do Japão sobre Taiwan.

(Reportagem de Kantaro Komiya)