Itália recorda 12 anos do naufrágio do Costa Concordia

ROMA, 13 JAN (ANSA) - A Itália recordou neste sábado (13) o aniversário de 12 anos do naufrágio do navio de cruzeiro Costa Concordia, que provocou a morte de 32 pessoas em 13 de janeiro de 2012.

A primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, recordou o músico italiano Giuseppe Girolamo, que não sabia nadar e renunciou ao seu lugar em um barco salva-vidas, mesmo sabendo que provavelmente não iria sobreviver. O artista está entre as vítimas da tragédia.

"Ele tinha conhecimento que não sabia nadar e, quando desistiu do seu lugar no barco salva-vidas, estava muito consciente do que esta escolha significaria para ele. Girolamo foi um exemplo de abnegação e bravura", escreveu a chefe de governo.

Uma missa na igreja dos Santos Lorenzo e Mamiliano, na Ilha de Giglio, palco do desastre, foi celebrada, seguida da deposição de uma coroa de flores no mar em frente a Punta Gabbianara.

Na parte da noite, será realizada uma procissão de tochas em direção a uma lápide em memória das vítimas até ao porto.

A tragédia deixou o mundo em choque não apenas por sua gravidade, mas também pela irresponsabilidade do capitão Francesco Schettino, condenado a 16 anos e um mês de prisão pelo naufrágio.

Entre os 32 mortos, o corpo da última vítima só foi encontrado em novembro de 2014, quase três anos depois do caso, quando o Costa Concordia já estava sendo desmontado em um estaleiro em Gênova. (ANSA).

