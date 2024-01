Itália convidará chanceler brasileiro para homenagens a Senna

ROMA, 13 JAN (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou neste sábado (13) que convidará seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira, para visitar Ímola por ocasião dos 30 anos da morte do ex-piloto Ayrton Senna.

Em um evento na cidade italiana, o político afirmou que o convite será um exemplo de "diplomacia esportiva" e deverá ser feito em breve.

Tajani não deu maiores informações sobre o assunto, mas as três décadas do falecimento de Senna vão ser amplamente recordadas no Brasil e na Itália.

Em 2023, o ex-piloto brasileiro recebeu diversas homenagens do mundo da Fórmula 1. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, organizou várias iniciativas ao longo do dia 1º de maio.

O tricampeão mundial de F1 morreu em um grave acidente na edição de 1994 do Grande Prêmio de San Marino. (ANSA).

