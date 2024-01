Chuvas em SP matam 2 pessoas; criança de 6 anos foi levada pela enxurrada

As fortes chuvas que atingiram São Paulo na noite de ontem (12) deixaram ao menos duas vítimas. Ao longo do sábado, os alagamentos, quedas de árvore e cancelamento de voos continuaram a gerar transtornos.

O que aconteceu

Homem foi encontrado soterrado na região de Riacho Grande, em São Bernardo, durante a madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele chegou a ser retirado da terra, mas a morte foi confirmada ainda no local pelas equipes de resgate.

Deslizamento atingiu os fundos da casa onde ele morava. No momento da ocorrência, a vítima estava no quarto. Segundo a Defesa Civil estadual, o local do deslizamento foi interditado.

Em Juquitiba, um menino de 6 anos foi levado pela enxurrada após uma caminhonete cair no córrego. A corporação foi acionada por volta das 3h na Estrada das Marrecas.

O corpo da criança foi encontrado por volta das 11h50 na manhã de hoje. O garoto ficou preso no banco de trás da caminhonete, dirigida pelo avô, que conseguiu se salvar, segundo informações da TV Globo.

Menino de seis anos estava em veículo que ficou coberto por enchente Imagem: Defesa Civil de SP - 13.jan.2024/Divulgação

Em São Lourenço da Serra, uma família ficou ilhada em casa. O incidente foi registrado após as fortes chuvas que atingiram a região. Não há registro de feridos.

Bombeiros atenderam 107 chamados para queda de árvore e 47 para enchentes. O balanço divulgado às 17h55 lista diversos bairros afetados na capital e região metropolitana.

Acionamentos ao Corpo de Bombeiros devido às chuvas no período das 00h00 às 17h52 - Capital e Região Metropolitana.

107 chamados p/ quedas de árvores. - (Mandaqui, Tremenbé, Cotia, Sta Isabel, Saúde, Vl. Leopoldina, Perdizes, Butantã...S. Bernardo do Cpo, Sto André... -- Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 13, 2024

Na capital, carro foi arrastado pela água; Cubatão teve evacuação

Em Parelheiros, pelo menos um veículo foi arrastado pelas águas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 2h para a ocorrência na zona sul, e as pessoas que estavam no carro foram retiradas.

Uma vítima que estava em outro carro segue desaparecida. As buscas foram encerradas neste sábado, mas podem continuar amanhã.

Cubatão, na Baixada Santista, acumulou 194 mm de chuva, ainda segundo a Defesa Civil. Em Embu-Guaçu, foram 194 mm. Foram as áreas com maior acumulado no estado.

O transbordamento do Rio Pilões, em Cubatão, fez com que 20 famílias fossem retiradas de suas casas. A Defesa Civil municipal disse que o acionamento da Sirene de Alerta de Emergência na madrugada mobilizou as ações preventivas. Os moradores foram assistidos pela Assistência Social.

Voos cancelados

O aeroporto de Congonhas suspendeu operações de pouso durante a manhã, entre 6h21 e 7h44. Os motivos, segundo a Aena, foram as condições meteorológicas e a inoperância temporária de um dos auxílios à navegação da torre de controle. As decolagens não foram afetadas, no entanto.

Até as 11h45, 25 voos foram cancelados e cinco alterados para outros aeroportos. Já no período da tarde, as 16h, as operações de pouso e decolagem ocorriam normalmente.