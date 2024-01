'Globetrotter' brasileiro vence mobilidade reduzida e viaja o mundo inteiro sozinho de muletas

Vencendo literalmente as barreiras da deficiência, o "globetrotter" brasileiro Luiz Thadeu Nunes e Silva viaja o mundo inteiro sozinho e desafia a própria mobilidade reduzida. O andarilho em busca dos próprios sonhos já foi a todos os continentes e conhece mais de 600 cidades, em 151 países. Ele passa agora pela Holanda seguindo um roteiro que desta vez vai terminar em Xangai, na China.

Clivia Caracciolo, correspondente da RFI na Holanda

Livro de motivação

Retormando as viagens internacionais, Luis Thadeu vem à Europa trazendo na mala mensagens de motivação e superação. Na Holanda, ele fala sobre o livro 'Das Muletas fiz Asas', que lançou durante a pandemia da Covid-19, pois, na ocasião, não podia viajar; ao contrário, teve que voltar para o Brasil às pressas, por causa da proibição sanitária mundial de circulação. Luiz Thadeu resume: "ter problemas na vida é inevitável, deixar se abater por eles é opcional".

Sonhos inesgotáveis

Luis Thadeu tem várias profissões: foi engenheiro agrônomo por mais de 30 anos, é atual secretário de turismo de São Luiz do Maranhão, e também é estudante de jornalismo. Depois que sofreu o acidente, em 2003, ele conta que as viagens surgiram em 2009, como uma compensação para os cinco anos que ficou preso a leitos de hospital.

A fórmula que ele encontra para dar conta de tudo que faz é "gerenciar bem o tempo, com foco nas prioridades e fazer um bom planejamento das viagens".

A lista de sonhos e objetivos que ainda pretende alcançar parece não se esgotar nunca. Nos planos, estão uma visita ao Papa, conhecer os 193 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) e figurar no Guiness Book com o recorde de ser o "andarilho com mobilidade reduzida mais viajado do mundo".

Somando-se aos planos, há os preparativos que já estão em andamento e que vão fazer do brasileiro Luis Thadeu a primeira pessoa de muletas a visitar a restrita área da Antártida.

Homenagens e selo dos Correios

A condição de ter a mobilidade reduzida e ainda assim viajar o mundo inteiro com autonomia vem dando muitas homenagens ao "globetrotter" brasileiro, como uma placa comemorativa que está exposta no aeroporto de São Luiz do Maranhão. Na placa está descrita a superação de Luiz Thadeu com legendas motivacionais.

Outra homenagem é um selo lançado pelos Correios, no momento em que Luiz Thadeu alcançou a marca de visitar 140 países dos 151 - que completou quando foi a Belize, em setembro de 2022. A boa nova é que um segundo selo em breve será entregue ao brasileiro considerado por entidades internacionais como o latino-americano mais viajado do mundo, que usa as muletas para "voar".