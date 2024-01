Notas rasgadas no Carnaval e ostentação: quem é o 'Gianecchini do crime'

Tiago Ciro Tadeu Faria, de 41 anos, ficou conhecido nacionalmente depois de rasgar as notas finais do Carnaval de São Paulo em 2012. A polícia descobriu depois que ele tinha envolvimento em vários roubos de repercussão a banco, conhecidos como "domínio de cidades".

Quem é Tiago Tadeu Faria

Polêmica no Carnaval. Em 2012, Tiago ficou conhecido por ofuscar a vitória da Mocidade Alegre ao invadir a apuração e rasgar os papéis dos jurados com as notas finais do Carnaval de São Paulo. Ele chegou a ser preso, mas pagou fiança de R$ 12,4 mil e foi absolvido um ano depois.

Ataques a bancos. O apelido de "Gianechinni do crime" surgiu anos depois, quando Tiago foi suspeito de estar ligado a vários ataques a bancos do "novo cangaço" no interior de São Paulo. Os roubos somam mais de R$ 50 milhões, considerando apenas as ações em Ourinhos e Bauru, respectivamente em 2020 e 2018.

Touca e bebida 'entregaram' criminoso. Uma embalagem de bebida láctea deixada em uma cena de roubo em Lajes, em 2017, tinha restos de saliva compatível com o material genético de Tiago. Uma touca balaclava, encontrada no roubo de Bauru, também teve o material analisado e compatível com o do criminoso.

Tentativa de fuga da prisão. Até junho de 2023, ele estava em Presidente Venceslau (SP), unidade de segurança máxima onde estão os criminosos mais perigosos do PCC. Em agosto de 2021, ele tentou fugir com outros dois presos, mas acabou detido pela tropa de choque. Tiago hoje está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR).

Ostentação nas redes sociais. Antes de ser preso, ele mantinha um perfil no Instagram onde ostentava carros importados e seu físico de atleta. Ele se apresentava como dono de uma academia na zona norte da cidade de São Paulo.

Alvo de extorsão de agentes do Deic. Em 2015, Tiago e sua esposa receberam visitas de um agente policial e de um investigador da 3ª DIG. Os policiais a questionaram sobre o patrimônio do casal, alegando que os bens ostentados por ele eram incompatíveis com a renda familiar. Segundo o MP-SP, eles foram intimidados pelos oficiais, que pediram dinheiro em troca de parar a investigação. A Corregedoria apurou o caso e os envolvidos foram punidos.